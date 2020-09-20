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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 2. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 10:15 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 10:18
Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Newcastle United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Brighton maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - BRIGHTON MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Newcastle United: Darlow; Manquillo, Lascelles, Fernandez, Lewis; Hendrick, Shelvey, Hayden, Saint-Maximin; Wilson, Carroll

Brighton: Ryan; Lamptey, Webster, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Bissouma; Gross, Trossard; Maupay

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