Chelsea-Manchester City | CANLI
İngiltere Premier Lig'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, ikinci sıradaki Manchester City'yi konuk ediyor. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan mücadelede M. City'nin puan kaybetmesi halinde Liverpool bitime 7 hafta kala tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de belki de şampiyonluğun düğümünü çözecek maçta Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor.
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maç öncesi ikinci sıradaki Manchester City'nin 63, dördüncü basamaktaki Chelsea'nin ise 51 puanı bulunuyor.
Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Guardiola'nın öğrencileri, zorlu deplasmandan üç puanla dönemezse lider Liverpool bitime 7 hafta kala tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek.
Sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Chelsea'nin de tek hedefi üç puan.
CHELSEA-M. CITY CANLI
11'LER
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Alonso, Rudiger, Christansen, Barkley, Kante, Mount, Pulisic, Willian, Giroud
Manchester City: Ederson, Walker, Mendy, Laporte, Fernandinho, İlkay , De Bruyne, Bernardo, Rodri, Mahrez, Sterling
- 25.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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