Chelsea-Manchester City | CANLI

İngiltere Premier Lig'de belki de şampiyonluğun düğümünü çözecek maçta Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geliyor.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan maç öncesi ikinci sıradaki Manchester City'nin 63, dördüncü basamaktaki Chelsea'nin ise 51 puanı bulunuyor.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Guardiola'nın öğrencileri, zorlu deplasmandan üç puanla dönemezse lider Liverpool bitime 7 hafta kala tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek.

Sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Chelsea'nin de tek hedefi üç puan.

CHELSEA-M. CITY CANLI





11'LER

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Alonso, Rudiger, Christansen, Barkley, Kante, Mount, Pulisic, Willian, Giroud

Manchester City: Ederson, Walker, Mendy, Laporte, Fernandinho, İlkay , De Bruyne, Bernardo, Rodri, Mahrez, Sterling