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25 Haziran 2020, Perşembe
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Chelsea-Manchester City | CANLI

İngiltere 'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren , ikinci sıradaki 'yi konuk ediyor. 'nda oynanan mücadelede M. City'nin puan kaybetmesi halinde bitime 7 hafta kala tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İngiltere 'de belki de şampiyonluğun düğümünü çözecek maçta ile karşı karşıya geliyor.

'nda oynanan maç öncesi ikinci sıradaki Manchester City'nin 63, dördüncü basamaktaki Chelsea'nin ise 51 puanı bulunuyor.

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Guardiola'nın öğrencileri, zorlu deplasmandan üç puanla dönemezse lider bitime 7 hafta kala tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu elde edecek.

Sezonu ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Chelsea'nin de tek hedefi üç puan.

CHELSEA-M. CITY CANLI


11'LER
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Alonso, Rudiger, Christansen, Barkley, Kante, Mount, Pulisic, Willian, Giroud

Manchester City: Ederson, Walker, Mendy, Laporte, Fernandinho, İlkay , De Bruyne, Bernardo, Rodri, Mahrez, Sterling

  1. 25.06.2020
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