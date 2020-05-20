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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'da şoku! 3 birden

Watford'da corona virüsü şoku! 3 vaka birden

ekiplerinden , 1'i futbolcu, 2'si personel olmak üzere toplam 3 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

takımı 'un bir futbolcusu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Watford'dan yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcu ve iki çalışanın testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüp, test sonuçları pozitif çıkanların isimlerini açıklamayacağını belirtti. Test sonucu pozitif çıkanların 7 gün karantinada kalacağı ve sonrasında tekrar test yaptıracakları ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada, 'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Lig'de yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu dile getirilmişti.

  1. 20.05.2020
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