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19 Mayıs 2020, Salı
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'de corona virüsü şoku! 6 isim pozitif

Premier Lig'de corona virüsü şoku! 6 isim pozitif

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen 'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, şok eden bir haber geldi. 748 kişiye yapılan Covid-19 testinde 6 kişinin sonucu pozitif çıktı.

, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 corona virüsü testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.

'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.

  1. 19.05.2020
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