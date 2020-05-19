Premier Lig'de corona virüsü şoku! 6 isim pozitif
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, şok eden bir haber geldi. 748 kişiye yapılan Covid-19 testinde 6 kişinin sonucu pozitif çıktı.
İngiltere Premier Lig, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 corona virüsü testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.
Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.
Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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