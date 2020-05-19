Premier Lig'de corona virüsü şoku! 6 isim pozitif

İngiltere Premier Lig, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 corona virüsü testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.



Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.



Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.