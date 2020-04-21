Van Persie'den eski hocasına şok sözler! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Van Persie'den eski hocasına şok sözler!

Persie'den eski hocasına şok sözler!

Van Persie'den eski hocasına şok sözler!

'nin eski yıldızı Robin Persie, 'dan ayrılıp sarı-lacivertli kulübe geliş sürecini anlattı. O dönemki hocası Louis yüzünden İngiliz devinden ayrıldığını belirten Hollandalı yıldız, deneyimli teknik adam hakkında sert ifadeler kullandı.

'nın efsane futbolcularından Robin Persie, 2015 yılında 'dan 'ye transfer olma sürecini anlattı. geliş sürecini anlattı. Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla futbola veda eden yıldız isim, İngiliz devinden ayrılmasında Louis 'in başrol oynadığını söyledi.

Goal.com'da yer alan habere göre , deneyimli hocanın kendisini takımdan nasıl gönderdiğini şu şekilde dile getirdi:

"Van Gaal ile bir görüşmemiz oldu. Bana, 'Robin, yollarımız ayrılacak. Ben teknik direktörüm, sen de oyuncusun. Gitme vaktin geldi' dedi. Ona hala kontratım olduğunu hatırlattım. O da bana 'Umrumda değil' yanıtını verdi."

"BU KADAR ACIMASIZ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

"Acımasızdı. Kulüpteki kariyerimin sonuna doğru bir şeyler olacağını hissetmiştim ama bu kadar acımasız olacağını düşünmemiştim. Böyle bir tavır görünce aklınızdan bir sürü şey geçiyor. Kontratım sürüyordu, ailem mutluydu. 'deki 11. yılımdı. Orada yaşamayı seviyorduk. Çocuklarımın okulu ve arkadaşları vardı. Bir anda her şey gözümün önüne geldi. Böyle bir şeye nasıl reaksiyon gösterirsiniz ki?"

Bir antrenman maçında Van Gaal'in kendisini oynatmaması üzerine gösterdiği tavırdan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatan Van Persie şu şekilde devam etti:

"Bana verdiği bu mesaja nasıl karşılık vereceğimi düşündüm. Zordu, acımasızdı ve çok açıktı. 11'e 11 maç yapılıyordu. Bana ise bir top verdiler ve onla oyalanmamı istediler."

  1. 21.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Van Persie'den eski hocasına şok sözler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA