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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Cenk Tosun Ada'da kalıyor! İşte yeni takımı

Ada'da kalıyor! İşte yeni takımı

Cenk Tosun Ada'da kalıyor! İşte yeni takımı

İngiltere ekibi Everton'da forma giyen milli golcü 'un kiralık transferi konusunda 'la prensip anlaşması sağlandığı iddia edildi.

İngiliz basınından The Athletic ve 'in haberlerine göre, 'in 'Kartallar' lakaplı takımı 'ın 'u Everton'dan kiralamak için son görüşmeleri yaptığı yazıldı.

Devre arasında Everton'dan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a 6 aylığına kiralık olarak imza atacağını iddia eden İngiliz basını, yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek için Cenk Tosun'u istediğini ve anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtti.

Transferin kiralık olarak düşünülmesine sebep olarak Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan maaşıı gösteren Daily Mail ayrıca, Crystal Palace'ın Tottenham'dan da Kyle Walker-Peters'ı yine 6 aylık kiralama yöntemiyle sezon sonuna kadar kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 02:03
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