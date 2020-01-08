Cenk Tosun Ada'da kalıyor! İşte yeni takımı
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun'un kiralık transferi konusunda Crystal Palace'la prensip anlaşması sağlandığı iddia edildi.
İngiliz basınından The Athletic ve Daily Mail'in haberlerine göre, Premier Lig'in 'Kartallar' lakaplı takımı Crystal Palace'ın Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamak için son görüşmeleri yaptığı yazıldı.
Devre arasında Everton'dan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a 6 aylığına kiralık olarak imza atacağını iddia eden İngiliz basını, Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek için Cenk Tosun'u istediğini ve anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtti.
Transferin kiralık olarak düşünülmesine sebep olarak Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan maaşıı gösteren Daily Mail ayrıca, Crystal Palace'ın Tottenham'dan da Kyle Walker-Peters'ı yine 6 aylık kiralama yöntemiyle sezon sonuna kadar kadrosuna katmayı planladığını yazdı.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 02:03
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Cenk Tosun Ada'da kalıyor! İşte yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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