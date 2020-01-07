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07 Ocak 2020, Salı
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Moussa Sissoko'dan 'a kötü haber

Moussa Sissoko'dan Tottenham'a kötü haber

'ın Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, 'in 21. haftasında Southampton karşılaşmasında yaşadığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

İngiltere ekibi 'ın Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, sakatlığı yüzünden sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasındaki Southampton maçında sakatlanan Sissoko'nun test sonuçları belli oldu.

Sağ diz iç yan bağlarından ameliyat edileceği belirtilen 30 yaşındaki Fransız milli futbolcunun, nisan ayında antrenmanlara başlayabileceği ifade edildi.

  1. 07.01.2020
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