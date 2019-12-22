MAÇ SONUCU | Watford 2 - 0 Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United, deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi. Vicarage Road'da oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Watford evindeki maçı 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Watford'a galibiyeti getiren goller 50. dakikada Sarr ile 54. dakikada penaltıdan Deeney ile geldi.

WATFORD İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından sezonun 2. galibiyetini alan Watford, 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak 12 puana yükseldi. Manchester United ise ligde 6 maç sonra yenilerek 25 puanda kaldı.

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United evinde Norwich ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Sheffield United'a konuk olacak.