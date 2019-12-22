MAÇ SONUCU | Watford 2 - 0 Manchester United
İngiltere Premier Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Watford, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Vicarage Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4 dakikada bulduğu iki golle 2-0 kazanmayı başardı.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United, deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi. Vicarage Road'da oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Watford evindeki maçı 2-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Watford'a galibiyeti getiren goller 50. dakikada Sarr ile 54. dakikada penaltıdan Deeney ile geldi.
WATFORD İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonucun ardından sezonun 2. galibiyetini alan Watford, 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak 12 puana yükseldi. Manchester United ise ligde 6 maç sonra yenilerek 25 puanda kaldı.
Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United evinde Norwich ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Sheffield United'a konuk olacak.
- 22.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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