MAÇ SONUCU | Watford 2 - 0 Manchester United - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri MAÇ SONUCU | Watford 2 - 0 Manchester United

MAÇ SONUCU | 2 - 0

MAÇ SONUCU | Watford 2 - 0 Manchester United

Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı konuk etti. 'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4 dakikada bulduğu iki golle 2-0 kazanmayı başardı.

Lig'in 18. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Watford evindeki maçı 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Watford'a galibiyeti getiren goller 50. dakikada Sarr ile 54. dakikada penaltıdan Deeney ile geldi.

WATFORD İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından sezonun 2. galibiyetini alan Watford, 5 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak 12 puana yükseldi. Manchester United ise ligde 6 maç sonra yenilerek 25 puanda kaldı.

'in 19. haftasında Manchester United evinde Norwich ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Sheffield United'a konuk olacak.

  1. 22.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Watford 2 - 0 Manchester United haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN