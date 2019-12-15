Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral aynı takım da mı buluşuyor? Transfer teklifi 30 milyon euro! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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ile Merih Demiral aynı takım da mı buluşuyor? teklifi 30 milyon euro!

Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral aynı takım da mı buluşuyor? Transfer teklifi 30 milyon euro!

Son dakika haberi... İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Merih Demiral için 'nün takımı de devreye girdi. ekibinin Merih için teklifi 30 milyon euro!

Dünyaca ünlü spor muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Merih Demiral'ı listesine alan oyuncunun bonservisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Devre arasında 'un kapısını çalacak olan Leicester'ın bu transfer için imkanları zorlayacağı vurgulandı.

'de başarılı bir performans ortaya koyan Brendan Rodgers'ın ekibi birçok talibi olan Merih Demiral'ı ikna etmek için de planını hazırladı. Tilkiler, A Milli oyuncumuz için yıllık 3 milyon euroyu masanın üzerine koyacak ve 5 senelik sözleşme önerecek.

ÇILGIN PLAN: MERİH VE ÇAĞLAR

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leicester City'nin savunma hattı ve Merih Demiral olacak. A Milli takımımızın savunam duvarları, Ada'da da omuz omuza mücadele verme şansı yakalayacak.

Çağlar'a 21 milyon euroluk yatırım yapan Leicester, oyuncunun değerinin kısa sürede artmasıyla Türkiye'den birçok ismi yakın markada almaya başlamıştı.

  1. 15.12.2019
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