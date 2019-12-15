Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral aynı takım da mı buluşuyor? Transfer teklifi 30 milyon euro!
Son dakika haberi... İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City de devreye girdi. Premier Lig ekibinin Merih için transfer teklifi 30 milyon euro!
Dünyaca ünlü spor muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Merih Demiral'ı transfer listesine alan Leicester City oyuncunun bonservisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Devre arasında Juventus'un kapısını çalacak olan Leicester'ın bu transfer için imkanları zorlayacağı vurgulandı.
Premier Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Brendan Rodgers'ın ekibi birçok talibi olan Merih Demiral'ı ikna etmek için de planını hazırladı. Tilkiler, A Milli oyuncumuz için yıllık 3 milyon euroyu masanın üzerine koyacak ve 5 senelik sözleşme önerecek.
ÇILGIN PLAN: MERİH VE ÇAĞLAR
Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leicester City'nin savunma hattı Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral olacak. A Milli takımımızın savunam duvarları, Ada'da da omuz omuza mücadele verme şansı yakalayacak.
Çağlar'a 21 milyon euroluk yatırım yapan Leicester, oyuncunun değerinin kısa sürede artmasıyla Türkiye'den birçok ismi yakın markada almaya başlamıştı.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral aynı takım da mı buluşuyor? Transfer teklifi 30 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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