Çağlar Söyüncü ile Merih Demiral aynı takım da mı buluşuyor? Transfer teklifi 30 milyon euro!

Dünyaca ünlü spor muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, Merih Demiral'ı transfer listesine alan Leicester City oyuncunun bonservisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Devre arasında Juventus'un kapısını çalacak olan Leicester'ın bu transfer için imkanları zorlayacağı vurgulandı.

Premier Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Brendan Rodgers'ın ekibi birçok talibi olan Merih Demiral'ı ikna etmek için de planını hazırladı. Tilkiler, A Milli oyuncumuz için yıllık 3 milyon euroyu masanın üzerine koyacak ve 5 senelik sözleşme önerecek.

ÇILGIN PLAN: MERİH VE ÇAĞLAR

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leicester City'nin savunma hattı Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral olacak. A Milli takımımızın savunam duvarları, Ada'da da omuz omuza mücadele verme şansı yakalayacak.

Çağlar'a 21 milyon euroluk yatırım yapan Leicester, oyuncunun değerinin kısa sürede artmasıyla Türkiye'den birçok ismi yakın markada almaya başlamıştı.