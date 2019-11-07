Çağlar Söyüncü: Daha yeni başladım

Çağlar, hocasının cesaretini övmesini, "Öz güvenim olduğunu biliyordum. Benim için avantaj ama geliştirmem gerekiyor. Daha yeni yola çıkıyoruz. Çok gencim. Ülkemizi daha çok mutlu etmek istiyorum" diye konuştu. Yurt dışında oynayan Türklerin çok iyi desteklendiğini söyledi.