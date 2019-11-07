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07 Kasım 2019, Perşembe
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: Daha yeni başladım

Çağlar Söyüncü: Daha yeni başladım

'de ve A 'daki performansıyla parmak ısırtan , henüz yolun başında olduğunu ve kendini geliştirmeyi sürdüreceğini söyledi. Leicester’daki milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, “Muhteşem destek görüyorum. Yola yeni çıktım. Kendimi geliştirmem gerekiyor” dedi.

Çağlar, hocasının cesaretini övmesini, "Öz güvenim olduğunu biliyordum. Benim için avantaj ama geliştirmem gerekiyor. Daha yeni yola çıkıyoruz. Çok gencim. Ülkemizi daha çok mutlu etmek istiyorum" diye konuştu. Yurt dışında oynayan Türklerin çok iyi desteklendiğini söyledi.

  1. 7.11.2019
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