Çağlar Söyüncü: Daha yeni başladım
Premier Lig'de ve A Milli Takım'daki performansıyla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü, henüz yolun başında olduğunu ve kendini geliştirmeyi sürdüreceğini söyledi. Leicester’daki milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, “Muhteşem destek görüyorum. Yola yeni çıktım. Kendimi geliştirmem gerekiyor” dedi.
Çağlar, hocasının cesaretini övmesini, "Öz güvenim olduğunu biliyordum. Benim için avantaj ama geliştirmem gerekiyor. Daha yeni yola çıkıyoruz. Çok gencim. Ülkemizi daha çok mutlu etmek istiyorum" diye konuştu. Yurt dışında oynayan Türklerin çok iyi desteklendiğini söyledi.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
Çağlar Söyüncü: Daha yeni başladım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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