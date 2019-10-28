Southampton'dan 9-0 kararı! Futbolcular ve teknik heyet... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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'dan kararı! Futbolcular ve teknik heyet...

Southampton'dan 9-0 kararı! Futbolcular ve teknik heyet...

'in 10. haftasında 'e sahasında mağlup olup tarihi bir yaşayan 'da oyuncular ve teknik heyet, haftalık maaşlarını hayır kurumuna bağışlama kararı aldı.

'in 10. haftasında tarihi bir skora imza atılmıştı. Deplasmanda 'a konuk olan , 10 kişi kalan rakibini yenerek Manchester United'ın rekoruna ortak olmuştu.

Aynı zamanda bu skor 131 yıllık İngiltere futbol geçmişinin en farklı deplasman galibiyeti olarak tarihe geçti.

Tarihi mağlubiyet sonrası Southampton'da futbolcular ve teknik ekip, haftalık maaşlarını hayır kurumuna bağışlama kararı aldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hampton'lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Futbolcuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi.

  1. 28.10.2019
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