Southampton'dan 9-0 kararı! Futbolcular ve teknik heyet...

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında tarihi bir skora imza atılmıştı. Deplasmanda Southampton'a konuk olan Leicester City, 10 kişi kalan rakibini 9-0 yenerek Manchester United'ın rekoruna ortak olmuştu.

Aynı zamanda bu skor 131 yıllık İngiltere futbol geçmişinin en farklı deplasman galibiyeti olarak tarihe geçti.

Tarihi mağlubiyet sonrası Southampton'da futbolcular ve teknik ekip, haftalık maaşlarını hayır kurumuna bağışlama kararı aldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hampton'lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Futbolcuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi.