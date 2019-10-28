Southampton'dan 9-0 kararı! Futbolcular ve teknik heyet...
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City'e sahasında 9-0 mağlup olup tarihi bir hezimet yaşayan Southampton'da oyuncular ve teknik heyet, haftalık maaşlarını hayır kurumuna bağışlama kararı aldı.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında tarihi bir skora imza atılmıştı. Deplasmanda Southampton'a konuk olan Leicester City, 10 kişi kalan rakibini 9-0 yenerek Manchester United'ın rekoruna ortak olmuştu.
Aynı zamanda bu skor 131 yıllık İngiltere futbol geçmişinin en farklı deplasman galibiyeti olarak tarihe geçti.
Tarihi mağlubiyet sonrası Southampton'da futbolcular ve teknik ekip, haftalık maaşlarını hayır kurumuna bağışlama kararı aldı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Hampton'lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı." ifadeleri kullanıldı.
Futbolcuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi.
- 28.10.2019
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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