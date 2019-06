Slaven Bilic İngiltere'ye döndü

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic kariyerine yeniden İngiltere'de devam edecek.

Championship ekibi West Bromwich'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre tecrübeli çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli teknik adam son olarak Al Ittihad'ı çalıştırmıştı.

We're delighted to announce Slaven Bilic as our new Head Coach...



Welcome, Slav!#SuperSlav | #WBA https://t.co/Q9xnjFzBDs