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13 Haziran 2019, Perşembe
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'ye döndü

Slaven Bilic İngiltere'ye döndü

'ın ve 'ın eski hocası Hırvat teknik direktör , Championship ekiplerinden Albion ile iki yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem 'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam kariyerine yeniden 'de devam edecek.

Championship ekibi 'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre tecrübeli çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli teknik adam son olarak Al Ittihad'ı çalıştırmıştı.

  1. 13.06.2019
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