Slaven Bilic İngiltere'ye döndü
Beşiktaş'ın ve West Ham United'ın eski hocası Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion ile iki yıllık sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic kariyerine yeniden İngiltere'de devam edecek.
Championship ekibi West Bromwich'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre tecrübeli çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli teknik adam son olarak Al Ittihad'ı çalıştırmıştı.
We're delighted to announce Slaven Bilic as our new Head Coach...— West Bromwich Albion (@WBA) 13 Haziran 2019
Welcome, Slav!#SuperSlav | #WBA https://t.co/Q9xnjFzBDs
- 13.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Balaban Beyi Olursa bu futbolcu işe yarar. Yaşı da genç. FENERBAHÇE'ye EMEKLİLİK ÇAĞI GELMİŞ TOPÇULARDAN HAYIR GELMEZ....
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Yorum
taraftar Yönetime yakışan transfer , bu sene de küme düşmemeye oynayan kadro kuruluyor tebrikler.
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Mehmet Topal: O karakterde değilim
Toplam 1
Yorum
taraftar Bir an önce gitmeni istiyoruz.
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