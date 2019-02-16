Manchester City kupada çeyrek finalde
16 Şubat 2019, Cumartesi
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kupada çeyrek finalde

Manchester City kupada çeyrek finalde

, 'nda çeyrek finale yükseldi.

Kupanın 5. tur ayağında deplasmanda Newport County ile karşılaşan , rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester ekibine turu getiren golleri 51. dakikada Leroy Sane, 75 ve 89. dakikalarda Philip Foden ile 90+4. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Padraig Amond'dan geldi.

Manchester City 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı kupayı en son 2011 yılında müzesine götürdü.

  1. 17.2.2019 01:31
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