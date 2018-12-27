Tottenham’lı Heung-min Son 5 maçı kaçıracak
27 Aralık 2018, Perşembe
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’lı 5 maçı kaçıracak

Tottenham’lı Heung-min Son 5 maçı kaçıracak

İngiliz ekibi ’ın Güney Koreli futbolcusu , sebebiyle 5 maçı kaçıracak.

'de forması giyen Güney Koreli futbolcu , ülkesi adına kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak. kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası'nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına karşısında çıkacak olan Güney Kore'de Heung-min Son'un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcunun Tottenham formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:
Fulham ()
Chelsea (Lig Kupası)
FA Cup 4. Tur Maçı
Watford (Premier Lig)
Newcastle (Premier Lig)

  1. 27.12.2018 11:00
  2. Güncelleme: 27.12.2018 13:29
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