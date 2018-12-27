İşte Şenol Güneşe teklif edilen rakam! Sözleşme detayları belli oldu

Şenol Güneş'in görevde kalmasını gerektiğini söyleyen yöneticilerin, "Sözleşme uzatma kararımız, takımda bir süredir problem yaratan futbolculara da bir mesaj niteliğinde olur. Hocamızın arkasında durduğumuzu göstermeliyiz. Sezon sonu gidecek diye düşünenler var. Bu durumu ortadan kaldırmamız gerek" diye konuştukları bildirildi.