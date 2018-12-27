İşte Şenol Güneşe teklif edilen rakam! Sözleşme detayları belli oldu - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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İşte Şenol Güneş'e teklif edilen rakam! Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş Yönetimi dün Fikret Orman başkanlığında gerçekleşen toplantıda oybirliğiyle Şenol Güneş'le yola devam edilmesini kararlaştırdı. İşte tecrübeli teknik adama teklif edilecek sözleşmenin detayları...

27 Aralık 2018 Perşembe, 10:32:44 Güncelleme: 10:44:53
İşte Şenol Güneşe teklif edilen rakam! Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra takımdaki geleceği tartışmaya açılan Teknik Direktör Şenol Güneş'e sürpriz şekilde yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

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İşte Şenol Güneşe teklif edilen rakam! Sözleşme detayları belli oldu

Siyah-beyazlı yönetim kurulu dün Fikret Orman başkanlığında gerçekleştirilen kritik toplantıda oybirliğiyle Güneş'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasına karar verdi.

İşte Şenol Güneşe teklif edilen rakam! Sözleşme detayları belli oldu

FUTBOLCULARA MESAJ
Milliyet'in haberine göre; Yönetim kurulu toplantısında Guti Hernandez isminin de masaya yatırıldığı ifade edildi.

İşte Şenol Güneşe teklif edilen rakam! Sözleşme detayları belli oldu

Kasımpaşa maçından sonra Guti'nin sezon sonuna kadar göreve devam etmesini de gündeme getiren yönetimin çoğunluğunun bu fikre karşı çıktığı öğrenildi.

İşte Şenol Güneşe teklif edilen rakam! Sözleşme detayları belli oldu

Şenol Güneş'in görevde kalmasını gerektiğini söyleyen yöneticilerin, "Sözleşme uzatma kararımız, takımda bir süredir problem yaratan futbolculara da bir mesaj niteliğinde olur. Hocamızın arkasında durduğumuzu göstermeliyiz. Sezon sonu gidecek diye düşünenler var. Bu durumu ortadan kaldırmamız gerek" diye konuştukları bildirildi.

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