Brezilyalı futbolcu Rafael da Silva, Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'in bir dakika süren toplantıda Manchester United kariyerini bitirdiğini iddia etti.
İngiliz ekibinden 2015 yılında ayrılan ve kariyerini Fransa'nın Olympique Lyon takımında sürdüren 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 7 yıl forma giydiği Manchester United'dan ayrılma sürecini gazetecilerle paylaştı.
Alex Ferguson döneminde Manchester United ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Rafael, 2014 yılında takımın başına geçen Van Gaal'in Brezilyalı futbolcuları sevmediğini söyleyerek kendisini takımdan gönderdiğini savundu.
İngiliz temsilcisinde ilk sezonunu geçiren Hollandalı çalıştırıcı tarafından odasına çağrıldığını aktaran Rafael, "Görüşme bir dakika sürdü. Bana ayrılabilirsin dedi. Gitmem zaman aldı. Benim için üzücüydü çünkü Manchester United ile ilgili her şeyi çok seviyordum." ifadelerini kullandı.
Van Gaal'in göreve gelmesinin ardından bir sezon daha Manchester United'da kalan Brezilyalı futbolcu, 11 maçta forma şansı bulmuştu.
- 19.4.2018 12:53
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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
Ümit Öztürk idolüm cüneyt. boynuz kulağı geçermiş ümite her hafta maç cüneyte gs yenilgisinden sonra maç yok. hakem dediğin hep kazandırmalı
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Önce İsla,Neto ve oynatılmayacak sa Valbuena yı gönderin sonra transferi düşünün.
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Fatih Terim'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz'
Toplam 2
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TARAFTAR Hakemlere filan bağırmaya başlamıç demek ki fabrika ayarlarına geri dönüyor sinyor Terim.
Van Gaal, Rafael'i bir dakikada sildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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