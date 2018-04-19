Van Gaal, Rafael'i bir dakikada sildi – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Gaal, 'i bir dakikada sildi

    Van Gaal, Rafael'i bir dakikada sildi

    Brezilyalı futbolcu da Silva, Hollandalı teknik adam Louis Gaal'in bir dakika süren toplantıda kariyerini bitirdiğini iddia etti.

    İngiliz ekibinden 2015 yılında ayrılan ve kariyerini 'nın takımında sürdüren 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 7 yıl forma giydiği 'dan ayrılma sürecini gazetecilerle paylaştı.

    döneminde Manchester United ile 3 kez şampiyonluğu yaşayan , 2014 yılında takımın başına geçen Gaal'in Brezilyalı futbolcuları sevmediğini söyleyerek kendisini takımdan gönderdiğini savundu.

    İngiliz temsilcisinde ilk sezonunu geçiren Hollandalı çalıştırıcı tarafından odasına çağrıldığını aktaran Rafael, "Görüşme bir dakika sürdü. Bana ayrılabilirsin dedi. Gitmem zaman aldı. Benim için üzücüydü çünkü Manchester United ile ilgili her şeyi çok seviyordum." ifadelerini kullandı.

    'in göreve gelmesinin ardından bir sezon daha Manchester United'da kalan Brezilyalı futbolcu, 11 maçta forma şansı bulmuştu.

    1. 19.4.2018 12:53
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