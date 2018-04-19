Salah'ın gözü yeni rekorlarda – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Salah'ın gözü yeni rekorlarda

    Salah'ın gözü yeni rekorlarda

    İngiltere takımlarından 'un yıldızı Muhammed Salah, sezon sonunda hem "altın ayakkabı"yı almak, hem gol krallığı rekorlarını kırmak istiyor.

    İngiliz kanalına konuşan 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, takım arkadaşlarının son maçlarda altın ayakkabıya ulaşması için kendisine gol attırmaya çalıştığını, bu durumun kendisini sezon sonu hedeflerine yaklaştırmasının yanı sıra takımın da puan kazanmasını sağladığını söyledi.

    Muhteşem bir sezon geçirdiğini ve son dört maçta performansını sürdürmek istediğini belirten Salah, 20 takımlı 'de Alan Shearer, ve 'in 31 gollük krallıklarına bir gol uzaklıkta.

    Mısırlı yıldızın bir diğer hedefi de 22 takımın mücadele ettiği 42 hafta süren ligde Andrew Cole ve Alan Shearer'ın 34 gollük rekorlarını geride bırakmak.

    Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen 'un 34 milyon sterlin bonservisle renklerine bağladığı Salah, yönetimindeki 'de 1,5 sezon geçirmiş ve forma şansı bulduğu 19 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

    1. 19.4.2018 10:45
    2. Güncelleme: 19.4.2018 11:02
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