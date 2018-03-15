Southampton'da yeni dönem

İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 54 yaşındaki Galli teknik adamın sezon sonuna kadar görev yapacağı kaydedildi.

Ligde son 17 maçta sadece bir galibiyet alabilen Southampton, bitime 8 hafta kala küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor.

Teknik direktör Hughes, Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queen Park Rangers ve Stoke City'nin başında 445 Premier Lig maçına çıktı.