Southampton'da yeni dönem
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, teknik direktör Mark Hughes ile anlaştı.
İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 54 yaşındaki Galli teknik adamın sezon sonuna kadar görev yapacağı kaydedildi.
Ligde son 17 maçta sadece bir galibiyet alabilen Southampton, bitime 8 hafta kala küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor.
Teknik direktör Hughes, Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queen Park Rangers ve Stoke City'nin başında 445 Premier Lig maçına çıktı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:20
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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 6
Yorum
kosabora Bayern liginde açık ara lider, hatta şampiyonluk kesin. Ne saygısı...Erman Toroğlu aynı sözleri Başakşehir içinde söyleseydin ya...
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Bayern'den maç esnasında Beşiktaş paylaşımı: Gürültülü...
Toplam 4
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KrAlex 6-0 yenip tur atlayacaklarını sanmışlardı... Olsundu. Desibelde tam 100 gol atmışlardı. Gururlulardı...
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Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet
Toplam 9
Yorum
KRAL 1905 KARŞILARINA İLK DEFA ELİT Bİ TAKIM ÇIKTI ONDANDA FARK YEDİLER.NEYİN SERİSİ BU
Southampton'da yeni dönem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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