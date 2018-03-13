Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu

    Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu

    Sakatlığı nedeniyle bu sezon 'da yeteri kadar forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldı.

    ekiplerinden forması giyen İsveçli golcünün haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

    36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kariyerine bundan böyle Amerika'da devam edecek. MLS ekibi LA Galaxy, Ibrahimovic'i kadrosuna kattı ve resmi sözleşmeyi imzaladı.

    resmi duyurusu ise 31 Mart 2018'de oynanacak FC mücadelesi öncesi yapılacak. Transfere dair mali detayların da daha sonra duyuralacağı öğrenildi. (Ajansspor)

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:47
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