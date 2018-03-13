Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu
Sakatlığı nedeniyle bu sezon Manchester United'da yeteri kadar forma giyemeyen Zlatan Ibrahimovic, futbol kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldı.
Premier League ekiplerinden Manchester United forması giyen İsveçli golcünün haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
36 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kariyerine bundan böyle Amerika'da devam edecek. MLS ekibi LA Galaxy, Ibrahimovic'i kadrosuna kattı ve resmi sözleşmeyi imzaladı.
Transferin resmi duyurusu ise 31 Mart 2018'de oynanacak Los Angeles FC mücadelesi öncesi yapılacak. Transfere dair mali detayların da daha sonra duyuralacağı öğrenildi. (Ajansspor)
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:47
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İnsan sevdiğine kızar
Toplam 3
Yorum
MİLLİ KAÇAK VOLKAN DA GS YA ÇOK KIZIYOR. İNSAN SEVDİĞİNE ÇOK KIZARSA.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
FB' Lİ Bu Aykut hoca Şampiyon falan olamayız. Adamda takıma ve tribüne enerji verecek bir görüntü yok bir kere. Bu sefer yeniliriz bence.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
Mert Pozisyon gereği olabilecek yüze ufacık bir el değmesinde, rakibine kart gösterilmesi için kendisini yere atıp kıvrananlara kart gösterilmel
Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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