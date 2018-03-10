Arsenal’de Mesut Özil ‘dalya’ dedi – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    ’de ‘dalya’ dedi

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>’de <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a> ‘dalya’ dedi
    PREMİER Lig ekiplerinden 'de oynayan ve sözleşmesini yenileyen Türk asıllı yıldız , toplamda 100 gole katkı sağladı. Kulüpteki dördüncü sezonunu geçiren Mesut, Milan karşısındaki performansıyla birlikte 37 gol, 63 asiste ulaşarak 100 gole katkı sağlama barajını geride bırakmayı başardı. Mesut toplamda 193 kez formasını giydi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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