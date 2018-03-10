Arsenal’de Mesut Özil ‘dalya’ dedi
PREMİER Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan ve sözleşmesini yenileyen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, toplamda 100 gole katkı sağladı. Kulüpteki dördüncü sezonunu geçiren Mesut, Milan karşısındaki performansıyla birlikte 37 gol, 63 asiste ulaşarak 100 gole katkı sağlama barajını geride bırakmayı başardı. Mesut toplamda 193 kez Arsenal formasını giydi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Arsenal’de Mesut Özil ‘dalya’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.