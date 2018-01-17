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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Liverpoollu yıldız suçlu bulundu!

    Liverpoollu yıldız suçlu bulundu!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen İngiliz defans oyuncusu Jon Flanagan, kız arkadaşına saldırdığı gerekçesiyle 12 ay kamu hizmeti cezasına mahkum edildi.

    Yerel Mahkemesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuya, kız arkadaşı Rachael Wall'e vurmasından dolayı 40 saat ücretsiz çalışmayı da kapsayan 12 aylık kamu hizmeti cezası verildiği bildirildi. Flanagan, 22 Aralık 2017'de kentinin merkezindeki Duke Caddesi'nde kız arkadaşını duvara itip tekme atarak saldırıda bulunmuştu.

    İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerine başladığı ve son dönemde forma şansı bulamadığı takımıyla 51 maça çıkıp bir gol kaydetti.


    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:34
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