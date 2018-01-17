Liverpoollu yıldız suçlu bulundu!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İngiliz defans oyuncusu Jon Flanagan, kız arkadaşına saldırdığı gerekçesiyle 12 ay kamu hizmeti cezasına mahkum edildi.
Liverpool Yerel Mahkemesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuya, kız arkadaşı Rachael Wall'e vurmasından dolayı 40 saat ücretsiz çalışmayı da kapsayan 12 aylık kamu hizmeti cezası verildiği bildirildi. Flanagan, 22 Aralık 2017'de Liverpool kentinin merkezindeki Duke Caddesi'nde kız arkadaşını duvara itip tekme atarak saldırıda bulunmuştu.
İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerine başladığı ve son dönemde forma şansı bulamadığı Liverpool takımıyla 51 maça çıkıp bir gol kaydetti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:34
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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