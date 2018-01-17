İngiltere'de tarihe geçen gol!
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leicester City ile Fleetwood arasında oynanan karşılaşmada Iheanacho'nun attığı gol ülke tarihine geçti. Maçı 2-0'a taşıyan vuruş, İngiliz futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından verilen ilk gol oldu.
Karşılaşmanın 43. dakikasında takımını öne geçiren golü de ağlara bırakan Iheanacho, uzun süre 1-0 giden karşılaşmanın 77. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Riyad Mahrez'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Iheanacho, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, bayrağını kaldırarak pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Leicester City futbolcularının yoğun itirazı sonrasında VAR'a başvurmaya karar veren hakem Jonathan Moss, ofsayt kararını iptal ederek golü verdi.
Böylece takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara bırakmış olan Iheanacho, Leicester City'ye turu getirirken tarihe de geçmiş oldu.
GOLÜN VERİLME SÜRESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Fleetwood takımı, resmi Twitter hesabından golün verilme süresine dikkat çekerek "VAR gol… Kararın verilmesi adeta asırlar sürdü! Iheanacho ikinci golünü attı" şeklinde duyurdu.
Spor yorumcusu İrlandalı eski futbolcu Kevin Kilbane ise kararın doğru olduğunun altını çizerek tarihi gol ile ilgili şu yorumu yaptı:
"Sonunda gerçekleşti! Pozisyonda ofsayt yok. VAR doğru karar verdi. Yardımcı hakemi de anlamak lazım… Pozisyonu süzmek oldukça zor. Iheanacho çok küçük bir farkla ofsayttan kurtuluyor. İnce bir pozisyon… VAR kararı yardımcı hakemi de kurtardı."
Pozisyonun kahramanı Iheanacho da maçın ardından yaptığı açıklama "O anda ofsaytta olup olmadığımı tam olarak bilmiyordum. Ancak VAR pozisyonun ofsayt olmadığını gösterdi. Bu karardan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:30
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İki transfer bitiyor
Toplam 7
Yorum
xxxx Takimda para eden ne kadar topcu varsa iyi fiyata satip borclar azaltilabilir.Ts nin alt yapidan ve karadenizli genc ve iyi oyunculari lazim
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İki transfer bitiyor
Toplam 7
Yorum
xxxxx Ts nin aldigi yabanci oyuncular hem pahali hemde vasat..Adamlarin hicbir takimda alamayacagi paralar veriliyor..yazik cok..
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Arteaga’nın istatistikleri korkunç
Toplam 1
Yorum
öğretici senelerdir göklere çıkartılan g.gönülün istatistikleri çok daha korkunç 11 maç 0 gol 0 asist % 81 pas 1.4 top kazanma isabetli orta 0,6
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