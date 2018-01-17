Pato yeni adresini açıkladı

Tianjin Quanjian'da forma giyen ve son dönemde adı Galatasaray ile anılan Pato geleceği hakkında Fransız basınına verdiği röportajda, "Bir Fransız ya da Alman kulübünde oynamam sorun olmayacaktır. Önemli olan gittiğiniz yere adapte olabilmeniz. Önemli olan takıma, şehre, oynanan futbola, kültüre uyum sağlamanız. Bundesliga'da forma giymeyi çok isterdim. Yeni bir deneyim olurdu. Sadece Bundesliga değil, Avrupa'da daha önce oynadığım liglere de (Serie A, La Liga, Premier Lig) geri dönebilirim" ifadelerini kullandı.



