Pato yeni adresini açıkladı
Çin'de top koşturan Pato, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Bundesliga'da forma giymek istediğini söyleyen Brezilyalı futbolcu geleceği hakkında ilginç ifadeler kullandı.
Tianjin Quanjian'da forma giyen ve son dönemde adı Galatasaray ile anılan Pato geleceği hakkında Fransız basınına verdiği röportajda, "Bir Fransız ya da Alman kulübünde oynamam sorun olmayacaktır. Önemli olan gittiğiniz yere adapte olabilmeniz. Önemli olan takıma, şehre, oynanan futbola, kültüre uyum sağlamanız. Bundesliga'da forma giymeyi çok isterdim. Yeni bir deneyim olurdu. Sadece Bundesliga değil, Avrupa'da daha önce oynadığım liglere de (Serie A, La Liga, Premier Lig) geri dönebilirim" ifadelerini kullandı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
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Kartal'da ilk hedef Welbeck
Toplam 2
Yorum
Kartalım Bence bu transfer nokta atışı olur. Bunu alırlarsa sezon sonu negredoyu satma ihtimalimiz de olabilir. Larin de pişmiş olur. Goll Show.. :)
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 1
Yorum
TCelcius Lan boş yapmayın 20m versinler alsınlar çinliler saçma sapan muhabbetler yapmayın o paraya mustafayı satarız ancak
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GİDERKEN PARA KAZANDIRIP GİTTİ HAKKINI YEMEMEK LAZIM.7 DEĞİLDE 2,5 SENE İÇİN 4,5 MİLYON OLABİLİR.BİDE PERFORMANSINA GÖRE BU YÜKSELEBİLİR.
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