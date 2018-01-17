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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    yeni adresini açıkladı

    Pato yeni adresini açıkladı

    'de top koşturan , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 'da forma giymek istediğini söyleyen Brezilyalı futbolcu geleceği hakkında ilginç ifadeler kullandı.

    Tianjin Quanjian'da forma giyen ve son dönemde adı ile anılan geleceği hakkında basınına verdiği röportajda, "Bir Fransız ya da Alman kulübünde oynamam sorun olmayacaktır. Önemli olan gittiğiniz yere adapte olabilmeniz. Önemli olan takıma, şehre, oynanan futbola, kültüre uyum sağlamanız. Bundesliga'da forma giymeyi çok isterdim. Yeni bir deneyim olurdu. Sadece Bundesliga değil, Avrupa'da daha önce oynadığım liglere de (Serie A, La Liga, Premier Lig) geri dönebilirim" ifadelerini kullandı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:59
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