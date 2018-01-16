Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
İngiliz basını, Everton'ın Theo Walcott için Arsenal'le 20 milyon pound'a anlaşmaya vardığını yazdı.
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Tottenham deplasmanında çıktığı ilk maçta 4-0'lık mağlubiyete rağmen sahada kaldığı 62 dakika boyunca mücadeleci ve istekli görüntüsüyle İngiliz basınından büyük övgüler almıştı.
Maçtan sonra en dikkat çeken yorumlar ise Cenk'in hücum hattında yalnız kaldığı ve desteğe ihtiyacı olduğu yönündeydi.
Başta Mirror, Mail ve Telegraph olmak üzere Ada'daki pek çok gazete, bu eksikliği gidermek için harekete geçen Everton'ın Arsenal'den Theo Walcott'un transferini 20 milyon pound'a bitirdiğini yazdı. Gazeteler ayrıca, bu transferin Everton'ın 'yeni çocuğu' Cenk Tosun'u forvet hattında oldukça rahatlatacağı yorumunda bulundu.
Everton teknik direktörü Sam Allardyce'ın yönetimden özellikle transfer edilmesini istediği Walcott'un sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:40
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Fenerbahçe'nin kanayan yarası RVP
Toplam 1
Yorum
bjkli RVP yi seviyoruz. Sözleşmesi uzatılsın istiyoruz. Yıllık 5 mio EUR dan 4 yıllık yeni sözleşme yapılsın ki motive olup iyi top oynasın..
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Larin’de Olympiakos şoku
Toplam 1
Yorum
rastgele is Gomez, Aboubakar Talisca, simdi de Larin belki unuttuklarim var ama nasil kontrat'lari inceliyorsa bizim yönetim hep bir terslik oluyor...
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Dualar Göztepeli Yusuf için
Toplam 2
Yorum
soner umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun evlat tanrı seni ailene bağışlasın geçmiş olsun
Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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