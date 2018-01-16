Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Tottenham deplasmanında çıktığı ilk maçta 4-0'lık mağlubiyete rağmen sahada kaldığı 62 dakika boyunca mücadeleci ve istekli görüntüsüyle İngiliz basınından büyük övgüler almıştı.

Maçtan sonra en dikkat çeken yorumlar ise Cenk'in hücum hattında yalnız kaldığı ve desteğe ihtiyacı olduğu yönündeydi.

Başta Mirror, Mail ve Telegraph olmak üzere Ada'daki pek çok gazete, bu eksikliği gidermek için harekete geçen Everton'ın Arsenal'den Theo Walcott'un transferini 20 milyon pound'a bitirdiğini yazdı. Gazeteler ayrıca, bu transferin Everton'ın 'yeni çocuğu' Cenk Tosun'u forvet hattında oldukça rahatlatacağı yorumunda bulundu.

Everton teknik direktörü Sam Allardyce'ın yönetimden özellikle transfer edilmesini istediği Walcott'un sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



