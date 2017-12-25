 M.City'e gidiyor – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    M.City'e gidiyor

    M.City'e gidiyor
    Sezon başı Fenerbahçe'nin gündemine gelen Shakhtar Donetsk'in yıldızı , Manchester City'nin listesine girdi. 'nın 24 yaşındaki orta sahayı çok istediği belirtildi. Brezilyalı oyuncu, Fernandinho'ya alternatif olarak düşünülüyor.


    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:59
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