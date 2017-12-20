Sterling'e saldıran taraftara hapis cezası
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Karl Anderson adlı taraftara 16 hafta hapis cezası verildi.
Mahkemeye çıkarılan Anderson, İngiliz futbolcuya ırkçı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 16 hafta hapis ve 100 sterlin para cezasına çarptırıldı. Daha önce holiganizm içerikli suçlara karıştığı da tespit edilen Anderson, eylemleri nedeniyle Sterling'den özür diledi.
Manchester City'nin konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 yendiği geçen cumartesi günü oynanan lig karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen saldırgan, ırkçı söylemde bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme atmıştı. Olayın ardından 23 yaşındaki Sterling, polise şikayette bulunmuştu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:40
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Tudor'a Türk ekibi talip oldu!
Toplam 4
Yorum
ottoman tudar gs için yetersizdi ama geldiğinde iyi oynayan ortama alışınca tembelliğe ve istanbul gecelerine alışan topçulara göz yummadı sabote ed
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Ünal Aysal ve Adnan Polat açıkladı! Aday olacaklar mı?
Toplam 2
Yorum
ottoman gs de bu liseci gibi falan hizipçiler kulüp dışına atılıp birlik beraberlik sağlanmadıkça ne borçlar biter ne de başarı gelir.gs gelen her i
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Onur: Tesadüf değil
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Her macini kazanacagiz diye birsey yok, ama insallah hep böyle gider. Yeter ki herkes mücadele etsin ve formanin hakkini versin....
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