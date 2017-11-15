İngilizler de şaşkın
Jose Mourinho'nun yönetimden takımda tutulmasını özellikle talep ettiği, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Marouane Fellaini'ye Manchester United'ın hala yeni bir teklif yapmaması İngiliz basınında gündem oldu.
Bu sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi sona erecek olan ve haftalık 120 bin pound kazanan Belçikalı yıldız oyuncu geçtiğimiz eylül ayında önüne gelen sözleşme yenileme teklifini geri çevirmişti.
Teklif edilen ücreti beğenmeyen ve menajeri aracılığıyla ManU yönetiminden ciddi bir artış talep eden Fellaini için İngiliz devinin henüz yeni bir teklif yapmaması kafaları karıştırdı.
The Guardian gazetesinde bugün yayınlanan haberde de henüz harekete geçmemesiyle şaşkınlık yaratan Kırmızı Şeytanlar'ın Fellaini'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilirken, Mourinho'nun teklif artırılması konusunda yönetime baskı yaptığı belirtildi.
Fellaini, yapılacak yeni teklifi de beğenmemesi durumunda sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek ki bu da Belçikalı yıldızı transfer listesine alan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin işine geliyor.
Fellaini geçtiğimiz haftalarda ikiz kardeşi Mansour Fellaini ve menajeri ile birlikte İstanbul'da görüntülenmiş, Nabil Dirar'la yemek yemişti.
Türk spor gazeteleri ise Mansour Fellaini ve menajerinin Beşiktaş'la görüşmek üzere İstanbul'a geldiği öne sürmüştü.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:10
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Osman Tanburacı saldırıya uğradı
Toplam 3
Yorum
bu ülke bitmiş artık herkes sorununu kendi yollarıyla çözmeye çalışıyor. yakında ev,işyeri,dükkan silahlı baskınlar görürsek şaşırmayalım
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Osman Tanburacı saldırıya uğradı
Toplam 3
Yorum
bu ülke bitmiş artık herkes sorununu kendi yollarıyla çözmeye çalışıyor. yakında ev,işyeri,dükkan silahlı baskınlar görürsek şaşırmayalım
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le sözleşme uzattı!
Toplam 6
Yorum
hahahaha korku böyle bişey :)) Yalnız yasalar gereği istedikleri an şenolu evinden alabilirler :)) ki ben asla istemiyorum.. Milli takım şereftir
İngilizler de şaşkın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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