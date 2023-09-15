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Yusuf Acer Altınordu'da!

Altınordu, Muş 1984 forması giyen Yusuf Acer’i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 14:46
Yusuf Acer Altınordu'da!

Altınordu, son olarak Muş 1984 forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Acer'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta henüz puanı bulunmayan Altınordu, savunma hattına bir takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, son olarak Muş 1984 forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Acer'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım kadromuzu geçmişte de kulübümüzde forma giyen Yusuf Acer ile güçlendirdik. Yusuf Acer'e hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yeni sezonda kadrosunu büyük oranda altyapı patentli oyunculardan kuran Altınordu, dış transferde daha önce Arif Morkaya, Onur Toprak, Mert Özmen ve Keni Var Uzun'u kadrosuna katmıştı.

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