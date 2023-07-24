TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonun fikstürü belli oldu

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2023-2024 sezonu fikstürü, gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak adil, eşit ve şeffaf yönetim anlayışıyla marka değerini artırma gayretinde olduklarını söyledi.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin yapısal ve ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmesini hedeflediklerini belirten Büyükekşi, "Biliyoruz ki liglerimizdeki futbolun kalitesinin ve heyecanın artması liglerimizin tanınırlığını artıracak. TFF olarak 2. ve 3. Lig kulüplerimizle ilgili çeşitli düzenlemeleri ve projeleri hayata geçirdik. Süper Lig ve 1. Lig'de uygulanan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'ni TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de uygulamaya soktuk. Böylece, futbolun bir bütün olarak denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta programları şu şekilde:

TFF 2. Lig:

- Beyaz Grup

Altınordu-Nazilli Belediyespor

Kırşehir FK-Esenler Erokspor

Bucaspor 1928-Bitexen Vanspor FK

Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK

Adıyaman FK-Diyarbekirspor

Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor

Ankara Demirspor-Karacabey Belediyespor

Bursaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu

Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankaraspor

- Kırmızı Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Denizlispor

Uşakspor-Düzcespor

Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor

Isparta 32-Somaspor

Karaman FK-Menemen FK

Belediye Derincespor-Sarıyer

Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor

İskenderunspor-68 Aksaray Belediyespor

Arnavutköy Belediyespor-Iğdır FK

TFF 3. Lig:

- 1. Grup

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor

Artvin Hopaspor-Küçükçekmece Sinopspor

Aliağa Futbol-Kepez Belediyespor

Ayvalıkgücü Belediyespor-İnegöl Kafkas Gençlikspor

Tarsus İdman Yurdu-Talasgücü Belediyespor

Malatya Arguvanspor-52 Orduspor FK

Mardin 1969 Spor-Karabük İdmanyurdu

- 2. Grup

Amasya FK-Elazığspor

Hacettepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor

Eynesil Belediyespor-Karşıyaka

Pazarspor-Silifke Belediyespor

Sapanca Gençlikspor-Anadolu Üniversitesi

Turgutluspor-Ergene Velimeşespor

Bulvarspor-Efeler 09 Spor

- 3. Grup

Erbaaspor-Silivrispor

Kuşadasıspor-Akhisarspor

Darıca Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor

Viven Bornova FK-Bayburt Özel İdarespor

Sivas Belediyespor-Osmaniyespor FK

Fatsa Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor-1922 Konyaspor

- 4. Grup

Çatalcaspor-Bergama Belediyespor

Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor

Orduspor 1967-Sultanbeyli Belediyespor

Alanya Kestelspor-Güneş Holding Çankaya FK

Nevşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor

Muş 1984 Muşspor-Sebat Gençlikspor

23 Elazığ FK-Adana 1954 FK