Bucaspor bileti kaptı

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği İskenderunspor'u 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Deplasmanda oynanan ilk maçı da 3-1 kazanarak büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, evinde oynadığı mücadelede rakibini tek golle geçti. Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca devre golsüz berabere bitti. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Bucaspor 1928, 62'nci dakikada İskenderunspor'dan Hüseyin Öztürk'ün topu kendi ağlarına göndermesiyle skoru 1-0'a getirdi.

SON BİR ADIM KALDI

Karşılaşmanın kinci yarısında iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve mücadele 1-0 Bucaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. İskenderunspor'u iki maçta da mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler adını finale yazdırıp Spor Toto 1. Lig'e bir adım daha yaklaştı. Buca'nın finaldeki rakibi de 24Erzincan'ı eleyen Şanlıurfa oldu.

Spor Toto 1. Lig'e çıkacak takımın belirleneceği 2. Lig playoff finali Final maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.