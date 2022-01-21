Zonguldak Kömürspor Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

🔗CANLI SKOR - Zonguldak Kömürspor-Pendikspor maçını takip etmek için tıklayın!

TFF 2. Lig'de heyecan 19. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Lig lideri Pendikspor deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini internette aratıyor. Mücadeleye ilişkin tüm bilgiler haberimizde...

🔎ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Zonguldak Kömürspor'un, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda Pendikspor'u konuk edeceği maç bugün saat 13.00'te başlayacak ancak müsabakayı canlı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

📊MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER📊

🔹Zonguldakspor kendi sahasında Pendikspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

🔹Pendikspor son 5 deplasman maçında hiç kaybetmedi.