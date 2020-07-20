Play-Off heyecanı A Spor'da! - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Play-Off heyecanı A Spor'da!

2. Lig'de Play-Off heyecanı A Spor'da!

2. Lig'de Play-Off heyecanı A Spor'da!

2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin spor kanalı A Spor, TFF 2. Lig'de maçlarını bugün dönüşümlü olarak yayınlıyor. İşte detaylar...

ve Üçüncü Lig Play-Off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanacak… Bugün İkinci Lig play-off çeyrek finalinde dört maç oynanacak. Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak. Yarı final maçları 24 Temmuz Cuma, final ise Salı günü yine A Spor 'da olacak. 3. Lig Playoff yarı finalinde de yarın iki maç A Spor'dan yayınlanacak. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar kesintisiz yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…

İşte mücadeleler ve saatleri...

Manisaspor-İnegölspor - 20:00

Hekimoğlu Trabzonspor- Sancaktepe - 20:00

DSİ - Sakaryaspor - 22:00

Kastamonuspor - Tuzlaspor - 22:00

Not: Karşılaşmalar dönüşümlü olarak yayınlanacaktır.

  1. 20.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2. Lig'de Play-Off heyecanı A Spor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA