Samsunspor'dan alkışlanacak hareket! 65 yaş üzerine..
TFF 2’nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'dan alkışlanacak hareket... Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Haydi Samsun, 10 bin adet erzak paketini 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birlikte ulaştıralım." dedi.
Yılport Samsunspor Kulübü, Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek olmak amacıyla kampanya başlatarak toplayacakları 10 bin erzak paketini 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Başlattıkları kampanya çerçevesinde hedefledikleri 10 bin erzak paketini 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak.
Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, "Haydi Samsun, 10 bin adet erzak paketini 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birlikte ulaştıralım. 'Cesur Yürek ile Tek Yürek' olup 'El Ele Gönül Gönüle' vererek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Samsunspor olarak başlattığımız kampanyaya herkesin destek vermesini ve içinde bulunduğumuz bu zorlu günlerin yaralarını birlikte saralım istiyoruz. Kampanya boyunca toplanan tüm Ramazan erzakı destekleri, Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde genelge ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının koordinesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletilecektir. Destek vermek isteyen vatandaşlarımız için hesap bilgilerimiz, hesap adı Samsunspor Kulübü Derneği, banka adı Ziraat Bankası Samsun Şubesi 222, İban numarası ise TR07 0001 0002 2262 3273 3450 01" dedi.
- 01.04.2020
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