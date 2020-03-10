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10 Mart 2020, Salı
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Bandırma'nın zirve keyfi

Bandırma'nın zirve keyfi

’ta evinde ’u 5-0 yenen lider Bandırmaspor, bitime 7 hafta kala 2. sıradaki ile puan farkını 3’e çıkardı.

'ta evinde 'u 5-0 yenen lider Bandırmaspor, bitime 7 hafta kala 2. sıradaki ile puan farkını 3'e çıkardı. Teknik Direktör Serdar Bozkurt, "Sezon sonu iş belki averaja kalacak. O yüzden farklı kazanmamız önemliydi" dedi.
  1. 10.3.2020
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