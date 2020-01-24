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24 Ocak 2020, Cuma
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ve 'un maçları ertelendi

Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde hissedilen nedeniyle 2. Lig temsilcisi ve TFF 3. Lig ekibi 'un Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

yapılan açıklamada, "'da meydana gelen nedeniyle 2. Lig temsilcisi ve TFF 3. Lig ekibi 'un Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig 'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak." denildi.

  1. 25.01.2020
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