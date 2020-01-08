Tuzla’da çifte imza - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Haberleri Tuzla’da çifte imza

Tuzla’da çifte imza

Tuzla’da çifte imza

Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor, transfere devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Sarıyer forması giyen stoper (34) ve 'un gurbetçi orta sahası 'e (25) imza attırdı.

Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor, transfere devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Sarıyer forması giyen stoper (34) ve 'un gurbetçi orta sahası 'e (25) imza attırdı.

  1. 8.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuzla’da çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN