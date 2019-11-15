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15 Kasım 2019, Cuma
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Haberler TFF 2. Lig Haberleri Ertuğrul Sağlam'ın yeni kulübü belli oldu!

'ın yeni kulübü belli oldu!

Ertuğrul Sağlam'ın yeni kulübü belli oldu!

Son olarak 'un başında görev alan tecrübeli isim , daha önce uzun yıllar formasını terlettiği ile sözleşme imzaladı.

2'nci Lig 'ta mücadele eden Yılport , ile 5 yıllığına anlaştı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bugün bir araya gelerek 5 yıllık anlaşmaya vardı. İlk olarak Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) duyurduğu anlaşmanın ardından resmi sözleşmeyi salı günü bir basın toplantısı ile imzalayacak olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Samsun ekibinin bu hafta oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını tribünden takip edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Sağlam'a yuvana 'Tekrar hoş geldin' diyor büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 20:35
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