Samsunspor'dan "pankart" açıklaması

Yılport Samsunspor Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, Sancaktepe Futbol Kulübü maçında futbolcuların "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" yazılı pankartla sahaya çıkmalarının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin, "Samsunspor olarak hiçbir karşılaşmaya federasyondan izin almadan bir pankartla çıkma hakkımız yok. Dolayısıyla biz bunun iznini alıp da çıkmışız. Kimseye mesaj falan da vermedik." dedi.

Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Uyanık, gündeme ilişkin açıklamalarda bulup, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasına değinen Uyanık, "Tek taraflı olarak herhangi bir tazminat istemeden bu sözleşmesini feshetti. Biz de istifasını kabul ettik. Yardımcı ekibiyle birlikte hocamız ayrıldı. İrfan hocamız iyi bir hocaydı. İyi ve dürüst bir insandı. Çok heyecanlı, olaya duygularını katarak yaşayan, duygusal zekası oldukça yüksek bir arkadaşımızdı. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını ifade eden Uyanık, "Yeni hoca ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda yeni hocayı saptayıp ilk maçımıza bu hocamızla çıkmak niyetindeyiz. Ama hoca bulma konusunda bir telaşımız yok. Tabii ki acelemiz var." ifadelerini kullandı.

PANKART TARTIŞMASI

Takımın, Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmasına "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" yazılı pankartla çıkması üzerinden bir polemik oluşturulduğunu belirten Uyanık, şu görüşleri paylaştı:

"Bunun Trabzonsporlulukla ve Trabzonla bir alakası yok. Bu resmen bir provokasyon. Bu provokasyonu bilinçli olarak kullanan birtakım kişilere, maalesef biz de onları dikkate alıp cevap verdik. Olay, bir kaşık suda fırtına dediğimiz gayet üzücü noktalara gelmiş. Bir sürü güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar karşılıklı olarak üzüldü. Samsunspor Kulübü olarak kimseden özür dileyecek bir hareket yaptığımızı düşünmüyorum. Zaten de böyle bir özür de dilemiyorum. Olayın buralara kadar geleceğini bilseydim asla o pankartla da çıkmazdım."

Maça çıkmadan önce pankart için federasyondan izin alındığını dile getiren Uyanık, şunları kaydetti:

"Samsunspor olarak hiçbir karşılaşmaya federasyondan izin almadan bir pankartla çıkma hakkımız yok. Dolayısıyla biz bunun iznini alıp da çıkmışız. Kimseye mesaj falan da vermedik. Ayrıca bizim, Trabzonlu insanlar, Trabzonsporlu yöneticiler, Trabzonspor'un sembolleşmiş futbol adamları ile İsmail Uyanık, Samsunspor ilişkisinde, hangi seviyede dostluklarımızın olduğunu herkes çok iyi bilir. Trabzonspor camiasından, başkanına kadar herkes çok iyi bilir. Ben bunları kara bir mizah olarak görüyorum."