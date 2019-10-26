Erkan Zengin: İsveç yerine Türkiye'yi seçebilirdim

TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün kaptanı Erkan Zengin kariyerine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. TRT Spor'a konuşan tecrübeli isim, yaşadığı tek pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

Pişman olduğum çok şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim; belki İsveç yerine Türk Milli Takımı'nda hizmet verebilirdim. Bir tek bu var.

Osmanlıspor maçında oyundan alınmasıyla ilgili de konuşan Erkan Zengin, kendisine henüz teknik direktör denmemesi gerektiğini söyledi. Oyundan alınma kararının ise sakatlığı sonrası hocaları tarafından verildiğini dile getirdi.