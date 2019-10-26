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26 Ekim 2019, Cumartesi
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: İsveç yerine Türkiye'yi seçebilirdim

Erkan Zengin: İsveç yerine Türkiye'yi seçebilirdim

Fatih Karagümrükspor'un kaptanı , kariyerindeki tek pişmanlığını dile getirdi. 34 yaşındaki golcü futbolcu, "Belki İsveç yerine Türk Milli Takımı'nda hizmet verebilirdim" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig takımlarından 'ün kaptanı kariyerine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. TRT Spor'a konuşan tecrübeli isim, yaşadığı tek pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

Pişman olduğum çok şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim; belki İsveç yerine Türk Milli Takımı'nda hizmet verebilirdim. Bir tek bu var.

maçında oyundan alınmasıyla ilgili de konuşan Erkan Zengin, kendisine henüz teknik direktör denmemesi gerektiğini söyledi. Oyundan alınma kararının ise sakatlığı sonrası hocaları tarafından verildiğini dile getirdi.

  1. 26.10.2019
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