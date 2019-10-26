Erkan Zengin: İsveç yerine Türkiye'yi seçebilirdim
Fatih Karagümrükspor'un kaptanı Erkan Zengin, kariyerindeki tek pişmanlığını dile getirdi. 34 yaşındaki golcü futbolcu, "Belki İsveç yerine Türk Milli Takımı'nda hizmet verebilirdim" ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün kaptanı Erkan Zengin kariyerine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu. TRT Spor'a konuşan tecrübeli isim, yaşadığı tek pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:
Pişman olduğum çok şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim; belki İsveç yerine Türk Milli Takımı'nda hizmet verebilirdim. Bir tek bu var.
Osmanlıspor maçında oyundan alınmasıyla ilgili de konuşan Erkan Zengin, kendisine henüz teknik direktör denmemesi gerektiğini söyledi. Oyundan alınma kararının ise sakatlığı sonrası hocaları tarafından verildiğini dile getirdi.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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