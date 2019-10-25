TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da iç transfer harekatı başladı. Yeşil-beyazlılar, oyuncularından Emirhan Aydoğan ve Sedat Dursun'un sözleşmelerini 5 yıl daha uzattı.
BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un oyuncularından Emirhan Aydoğan ve Sedat Dursun'un sözleşmeleri 2024 yılına kadar uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Genel Sekreteri Ali Büyükkurt, yönetim kurulu üyeleri Yavuz Aman ve Ahmet Eraslan katıldı.
Mesut Mestan, oyuncuların altyapılarından çıkan önemli isimler olduğunu anımsatarak, sözleşmelerin hayırlı olmasını diledi.
Emirhan Aydoğan da altyapısından yetiştiği bu büyük camia ile sözleşmesini yenilediği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Kulübümüzün ait olduğu yere çıkması için elimden geleni yapacağım. Başkanımız Mesut Mestan'a sportif direktörümüz Selçuk Erdoğan'a ve teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Sedat Dursun ise takımda olduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocamızın ve teknik ekibimizin kararlarına her zaman saygı duydum, bana verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim. Çok çalışarak bu formaya layık olacağım." ifadelerini kullandı.
- 25.10.2019
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Bursaspor'da çifte imza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.