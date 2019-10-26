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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (25.10.19)

Alt liglerden haberler (25.10.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ'NE BOLU DARBESİ: 3-1
1. Lig'de, 9. haftanın açılış maçında deplasmanına çıkan Keçiörengücü, ilk yenilgiyi tattı: 1-3. Ev sahibi Boluspor, Bilal ve Melih'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 76'da Cem ile umutlanan Başkent temsilcisine son darbeyi 90+3'te Mustafa indirdi: 3-1. 'da Umut, Keçiören'de Samet kızardı.

ZİRVE AŞKINA
derbisinde Menemen'i ağırlayacak Altay'ın hocası Sait Karafırtınalar, "Menemen maçını da kazanırsak şampiyonluk ortalamasını tutturuyoruz" dedi.

BURSASPOR'DA ÇİFTE İMZA VAR
, altyapısından yetiştiridiği Emirhan Aydoğan ve Sedat Dursun'un sözleşmelerini, şartlarında iyileştirme yaparak, 2024 yılına kadar uzattı. Vakıfköy patentli 22 yaşındaki orta saha Emirhan ile aynı yaştaki stoper Sedat, sezon başından beri sergiledikleri iyi performansla birçok takımın radarındaydı.

SİVAS BLD. GALİP: 2-0
TFF 2. Lig 'ta Sivas Belediye konuk ettiği Eyüpspor'u ikinci yarıda Ömer Faruk ve Onur Uslucan'la bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Sivas temsilcisi ligde 17 puanla 5. sıraya yükselmeyi başarırken, ekibi ise 8 puanla 14. sırada kaldı.

'YARDIM EDİYORUM'
Kara Gümrük'te Osmanlı maçında 2 gol attıktan sonra oyundan çıkmasının ardından, "Kendisini oyundan alıp alkışlattı" denilen kaptan , teknik adam olmadığını, futbolcu olduğunu vurguladı. Zengin, "Teknik ekibe yardımcı oluyorum" dedi.

  1. 26.10.2019
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