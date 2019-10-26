Alt liglerden haberler (25.10.19)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
KEÇİÖRENGÜCÜ'NE BOLU DARBESİ: 3-1
TFF 1. Lig'de, 9. haftanın açılış maçında Boluspor deplasmanına çıkan Keçiörengücü, ilk yenilgiyi tattı: 1-3. Ev sahibi Boluspor, Bilal ve Melih'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 76'da Cem ile umutlanan Başkent temsilcisine son darbeyi 90+3'te Mustafa indirdi: 3-1. Bolu'da Umut, Keçiören'de Samet kızardı.
ZİRVE AŞKINA
İzmir derbisinde Menemen'i ağırlayacak Altay'ın hocası Sait Karafırtınalar, "Menemen maçını da kazanırsak şampiyonluk ortalamasını tutturuyoruz" dedi.
BURSASPOR'DA ÇİFTE İMZA VAR
Bursaspor, altyapısından yetiştiridiği Emirhan Aydoğan ve Sedat Dursun'un sözleşmelerini, şartlarında iyileştirme yaparak, 2024 yılına kadar uzattı. Vakıfköy patentli 22 yaşındaki orta saha Emirhan ile aynı yaştaki stoper Sedat, sezon başından beri sergiledikleri iyi performansla birçok takımın radarındaydı.
SİVAS BLD. GALİP: 2-0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediye konuk ettiği Eyüpspor'u ikinci yarıda Ömer Faruk ve Onur Uslucan'la bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Sivas temsilcisi ligde 17 puanla 5. sıraya yükselmeyi başarırken, İstanbul ekibi ise 8 puanla 14. sırada kaldı.
'YARDIM EDİYORUM'
Kara Gümrük'te Osmanlı maçında 2 gol attıktan sonra oyundan çıkmasının ardından, "Kendisini oyundan alıp alkışlattı" denilen kaptan Erkan Zengin, teknik adam olmadığını, futbolcu olduğunu vurguladı. Zengin, "Teknik ekibe yardımcı oluyorum" dedi.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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