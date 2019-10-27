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27 Ekim 2019, Pazar
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Timsah Boğa’yı yuttu

Timsah Boğa’yı yuttu

deplasmanda ’u, 38’de Wellington ve 50’de ’ın golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibinde 32’de İbrahim penaltı kaçırdı, 40’ta Ali atıldı.

, 'da çok kritik bir galibiyet aldı. 32'de İbrahim'in ortası Aykut'un eline çarpınca hakem İstanbul lehine penaltı verdi. Topun başına geçen İbrahim'in şutunu kaleci Çağlar çıkardı. 39'da soldan faul kullanan Özer'in ortasına ters vuruş yapan Wellington fileleri havalandırdı: 0-1. 23'te elle oynadığı için sarı gören Ali Aytemur, 40'ta hızlı atakta Kubilay'ı düşürünce takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı bu skorla bitti. 50'de hızlı çıkan Bursa'da Kubilay sola oynadı, topla buluşan Özer ceza sahası dışındaki Recep'i gördü. Recep'in sert şutu ağları sarstı: 0-2. 90+3'te Berkay uzaktan avladı: 1-2.
  1. 27.10.2019
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