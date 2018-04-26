Şanlıurfaspor, Zonguldak maçına hazırlanıyor
Şanlıurfaspor, ligin 33. Haftasında deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Şanlıurfaspor, karşılaşma için yarın havayolu ile Ankara'ya oradan da otobüsle Zonguldak'a geçecek.
- 26.4.2018 16:55
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
FB-CH Erman Hoca, sana herkes kafayi numaradan sardirmis dese, açip gelin bakin demez misin. Kesin dersin. Bu Günes'e neden bu kadar zor geliyor?
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 31
Yorum
dinch BJK maça çıkmazsa ligde puanı silinecek fb aldığı 3 maç cezayı önümüzdeki sene kupa maçlarında çekecek,Şu karara bakarmısınız taralığın dani
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TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
Toplam 4
Yorum
yılmaz fenerbahçenin dosyasını verseydiniz
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