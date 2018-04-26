Şanlıurfaspor, Zonguldak maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Şanlıurfaspor, Zonguldak maçına hazırlanıyor

    Şanlıurfaspor, Zonguldak maçına hazırlanıyor

    Şanlıurfaspor, ligin 33. Haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    2. Lig 59 puanla 3. sırada yer alan Şanlıurfaspor, ligin 33. Haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-yeşilliler, bu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Ahmet Taşyürek yönetiminde bugün yapılan idmana düz koşu ile başlayan oyuncular, daha sonra ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdman, taktik oyun ve dar alan oyunuyla sona erdi.

    Şanlıurfaspor, karşılaşma için yarın havayolu ile 'ya oradan da otobüsle Zonguldak'a geçecek.
    1. 26.4.2018 16:55
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