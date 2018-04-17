Bucaspor, Menemen'i gözüne kestirdi – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    , Menemen'i gözüne kestirdi

    Bucaspor, Menemen'i gözüne kestirdi

    2'nci Lig 'ta geçen hafta zirve mücadelesi veren Afjet Afyonspor'u evinde 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran , pazar günü konuk edeceği 'dan çekinmiyor. Afyonspor karşılaşmasında ilk sınavına çıkan takımın yeni teknik patronu Yüksel Kepoğlu, her maçın kendileri için kader niteliği taşıdığını belirterek, "Futbolcularımız geçen hafta yürekten mücadele etti. Galibiyete inandılar ve başardılar. Taktik tahtasından çok sahaya yüreğini koymak gerekiyor. Menemen maçında da aynı şekilde olacak" dedi.

    "BURADA HESABI BİZ YAPARIZ"
    Kalan 3 haftada her karşılaşmaya final gözüyle bakacaklarını ifade eden Kepoğlu, "Ben futbolculuk kariyerimde 3 kez küme düştüm, 2 defa da şampiyonluk yaşadım. Psikolojiyi çok iyi biliyorum. Bodrumspor ve Tuzlaspor'un da bizim gibi 31 puanı var. Futbolcularım kesinlikle rakiplerin durumuna bakmayacak. Sadece kendi işleriyle ilgilenecek. Burada hesabı biz yaparız. Takımımız kazandıkça sorun çıkmayacak" diye konuştu. Maçın hazırlıkarını sürdüren sarı-lacivertlilerde kart cezalıları Emre Toraman, Emre Özkan ve Oğuz Aydın, Menemen müsabakasında forma giyemeyecek.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:17
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