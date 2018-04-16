Altay'ın kulağı Şanlıurfa'da olacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zorlu Bugsaşspor deplasmanından 1-0'lık zaferle dönerek şampiyonluk umudunu korudu.
57 puanla 3'üncü sırada yer alan Siyah-Beyazlı ekip pazar günü sahasında Hacettepespor'u konuk edecek. İzmir ekinin bir kulağı da aynı anda Şanlıurfa'da oynanacak Şanlıurfa-Gümüşhanespor karşılaşmasında olacak. Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor müsabakasının berabere bitmesi durumunda haftayı 3 puanla kapatarak avantaj elde etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, en kötü ihtimalle ev sahibi Şanlıurfa'nın puan kaybı yaşamasını bekleyecek.
Altay'ın kalan 3 maçını kazanması halinde son hafta konuk edeceği lider Gümüşhanespor'u ikili averajla geride bırakma ihtimali bulunuyor. Şanlıurfaspor'un son 3 sınavından 9 puan çıkarması durumunda ise Güneydoğu temsilcisi şampiyonluğunu ilan edecek. Altay bu durumda hedefine Play-Off'tan yürümek zorunda kalacak. Grupta 4'üncü sıradaki 57 puanlı Sakaryaspor ve 5'inci basamaktaki 55 puanlı Bandırmaspor da iddialarını sürdürüyor. İzmir ekibi ikili averajlarda Şanlıurfaspor'un gerisinde, Bandırmaspor'un önünde, Sakaryaspor'la ise eşit durumda. Altay genel averajda üç takımdan da üstün konumda.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:29
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Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
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Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 6
Yorum
Gslı Herkes yoluna baksın işine baksın..Sende yoluna işine bak..Fatih TERİM bizim için idoldür..Stad doldurur..Sen futbolu unutmuşsun yazık..
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Beşiktaş kendi evinde nasıl ağırlamışsa Fenerbahçeyi aynı karşılığı görecektir
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