Menemen Belediyespor umutlandı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    umutlandı

    Menemen Belediyespor umutlandı

    2. Lig 'ta üst üste aldığı beraberliklerle liderlik koltuğunu Hatayspor'a kaptıran , Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u evinde 2-1 yenerek umutlandı.

    Bitime 3 hafta kala Hatayspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör , son düdüğe kadar şampiyonluk yarışını sürdüreceklerini söyledi.

    Hatay'ın puan kaybını beklemekten başka yol olmadığını ifade eden Kaya, "Ne yazık ki ipler bizim elimizde değil. Biz tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Hatayspor da kayıp yaşamalı. Son 3 haftada her şey olabilir, biz ümidimizi kaybetmiyoruz" dedi. Sarı-lacivertliler (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor'la karşılaşacak.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:39
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