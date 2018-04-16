Menemen Belediyespor umutlandı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı beraberliklerle liderlik koltuğunu Hatayspor'a kaptıran Menemen Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u evinde 2-1 yenerek umutlandı.
Bitime 3 hafta kala Hatayspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, son düdüğe kadar şampiyonluk yarışını sürdüreceklerini söyledi.
Hatay'ın puan kaybını beklemekten başka yol olmadığını ifade eden Kaya, "Ne yazık ki ipler bizim elimizde değil. Biz tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Hatayspor da kayıp yaşamalı. Son 3 haftada her şey olabilir, biz ümidimizi kaybetmiyoruz" dedi. Sarı-lacivertliler Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor'la karşılaşacak.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:39
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
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