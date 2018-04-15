Zirve Urfa'nın

GEÇTİĞİMİZ sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar çıkmayı hedefleyen Şanlıurfaspor, dün zirvenin yeni sahibi oldu. 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendik'e konuk olan sarı-yeşilliler, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılan Güneydoğu ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 7. dakikada Mehmet'e engel olamayan Şanlıurfaspor, ikinci 45'te üst üste goller buldu.

İKİNCİ 45'TE COŞTU

50'DE Şaban ile skoru eşitleyen konuk takım, 73 ve 82'de Yasin, 90'da da Sercan'la rakip fileleri havalandırdı. Puanını 58'e çıkaran ve maç fazlasıyla Gümüşhane'den zirveyi kapan Şanlıurfaspor, yenilmezlik serisini de 4 karşılaşmaya çıkardı.