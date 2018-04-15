Zirve Urfa'nın – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Zirve Urfa'nın

    Zirve Urfa'nın

    Son haftaların formda takımı Şanlıurfaspor, dün ’da zafere koştu. ekibi, sahadan farklı galibiyetle ayrılırken, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun da yeni sahibi oldu

    GEÇTİĞİMİZ sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar çıkmayı hedefleyen Şanlıurfaspor, dün zirvenin yeni sahibi oldu. 2. Lig 'ta Pendik'e konuk olan sarı-yeşilliler, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Zorlu deplasmanından 3 puanla ayrılan ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 7. dakikada Mehmet'e engel olamayan Şanlıurfaspor, ikinci 45'te üst üste goller buldu.

    İKİNCİ 45'TE COŞTU
    50'DE Şaban ile skoru eşitleyen konuk takım, 73 ve 82'de Yasin, 90'da da Sercan'la rakip fileleri havalandırdı. Puanını 58'e çıkaran ve maç fazlasıyla 'den zirveyi kapan Şanlıurfaspor, yenilmezlik serisini de 4 karşılaşmaya çıkardı.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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