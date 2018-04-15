Zirve Urfa'nın
Son haftaların formda takımı Şanlıurfaspor, dün İstanbul’da zafere koştu. Güneydoğu ekibi, sahadan farklı galibiyetle ayrılırken, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun da yeni sahibi oldu
GEÇTİĞİMİZ sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar çıkmayı hedefleyen Şanlıurfaspor, dün zirvenin yeni sahibi oldu. 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendik'e konuk olan sarı-yeşilliler, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılan Güneydoğu ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 7. dakikada Mehmet'e engel olamayan Şanlıurfaspor, ikinci 45'te üst üste goller buldu.
İKİNCİ 45'TE COŞTU
50'DE Şaban ile skoru eşitleyen konuk takım, 73 ve 82'de Yasin, 90'da da Sercan'la rakip fileleri havalandırdı. Puanını 58'e çıkaran ve maç fazlasıyla Gümüşhane'den zirveyi kapan Şanlıurfaspor, yenilmezlik serisini de 4 karşılaşmaya çıkardı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:34
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Zirve Urfa'nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.