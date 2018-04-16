Bodrumspor bu kez üzdü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Menemen Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisinin ardından frene basan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, düşme korkusunu üzerinden atamadı.
En önemli rakibi Bucaspor'un kazandığı haftada kayıp yaşayan yeşil-beyazlılar 31 puanda kalarak son 3 haftaya stresli girdi. Teknik direktör Tarık Daşgün, Bucaspor ve Tuzlaspor'un da aynı puanda olduğunu belirterek, "Sezon bitiminde ikili ya da üçlü averaj halinde rakiplerimizin önündeyiz. Tüm ipler bizim elimizde, kazandığımız sürece sorun yok" dedi.
Menemen'de çok net fırsatları kaçırdıklarını belirten Daşgün, "Rakibi evinde ablukaya aldık. İlk yarıda inanılmaz pozisyonlar kaçırdık. 66'ncı dakikada maç 1-1 devam ederken stoperimiz Muhammet kırmızı kart gördü. O pozisyonun ardından gardımız düştü ve son anlarda golü yedik. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ben takımıma inanıyorum. Kalan haftalarda en iyi şekilde mücadelemizi edeceğiz" diye konuştu.
Bodrumspor bu hafta evinde Etimesgut Belediyespor ile karşılaştıktan sonra Eyüpspor (D) ve küme düşmesi kesinleşen Kocaeli Birilkispor'la oynayacak.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:34
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
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