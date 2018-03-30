Karşıyaka'nın kader derbileri – Fotomaç – 30 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'nın kader derbileri

    Karşıyaka'nın kader derbileri

    2. Lig 'ta üst üste 8 mağlubiyet alan 'nın kaderini üst üste çıkacağı iki Ege derbisi çizecek. Pazar günü kendisi gibi düşme hattındaki 'u ağırlayacak Kaf-Kaf ardından 8 Nisan'da Altay derbisine çıkacak. Bu sezon ilk yarıda 6 puanı silinen, 8 maçlık yenilgi serisiyle ligde son 6 hafta öncesi kurtuluş hattındaki Fethiyespor'un 10 puan gerisine düşen Karşıyaka, derbilerden yenilgiyle ayrılır, Fethiye de en az bir galibiyet alırsa matematiksel olarak kurtuluş umudunu yitirecek.

    Yeşil-kırmızılı ekip derbilerin ikisinden de beraberlikle ayrılsa veya birini kazanıp birini kaybetse bile Fethiyespor, Kırklarelispor ve Sakaryaspor'la oynayacağı maçlarda 2'de 2 yaparsa düşecek. Nazilli maçına son umut gözüyle bakan Karşıyaka'da Mustafa Aşan, Cenk ve Hakan'ın cezalarının bitmesiyle mevcut kadroda eksik futbolcu kalmadı. yasağı ve takımdan ayrılanlarla elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan Kaf-Kaf'ta , Mustafa ve Cenk'i bu maçta yeniden ilk 11'e monte edecek.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka'nın kader derbileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN