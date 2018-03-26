"Vazgeçmek yok" – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    "Vazgeçmek yok"

    "Vazgeçmek yok"

    TFF 2'nci Lig 'ta evinde Bandırmaspor'a 3-0 kaybeden , kendini yeniden geçen hafta kurtulduğu düşme potasında buldu. Evinde 4 maç sonra kaybeden siyah-beyazlılar büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör kümede kalma savaşını kazanacaklarını söyledi.

    Yavuz, "Hesapta olmayan bir yenilgi aldık ancak ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Vazgeçmek yok" dedi. Öte yandan -Bandırmaspor maçı sonrası stat dışında olaylar yaşandı.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, Bandırmaspor takım otobüsüne stattan ayrıldıktan bir süre sonra ilçe içinde seyir halindeyken taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda otobüsün camları kırılırken Bandırmalı oyuncular ise büyük şok yaşadı. Olaylarda kimse yara almazken, Nazilli Emniyeti yaşananlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sıralamada 23 puanla 16. basamağa gerileyen kalan 6 maçında, Karşıyaka (D), Bugsaşspor, Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:30
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