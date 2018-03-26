"Vazgeçmek yok"
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'a 3-0 kaybeden Nazilli Belediyespor, kendini yeniden geçen hafta kurtulduğu düşme potasında buldu. Evinde 4 maç sonra kaybeden siyah-beyazlılar büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Ahmet Yavuz kümede kalma savaşını kazanacaklarını söyledi.
Yavuz, "Hesapta olmayan bir yenilgi aldık ancak ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Vazgeçmek yok" dedi. Öte yandan Nazilli Belediyespor-Bandırmaspor maçı sonrası stat dışında olaylar yaşandı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Bandırmaspor takım otobüsüne stattan ayrıldıktan bir süre sonra ilçe içinde seyir halindeyken taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda otobüsün camları kırılırken Bandırmalı oyuncular ise büyük şok yaşadı. Olaylarda kimse yara almazken, Nazilli Emniyeti yaşananlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sıralamada 23 puanla 16. basamağa gerileyen Nazilli Belediyespor kalan 6 maçında, Karşıyaka (D), Bugsaşspor, Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:30
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Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 5
Yorum
Çılgın Türk Başkanın seçimlerden önce bir tane dünya yıldızı sözü var. Juve'den Dybala ya da PSG'den Mbappe'yi isteriz :)
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Beşiktaş Pepe'yi bakın kimin elinden kapmış!
Toplam 3
Yorum
Nirvana Pepe son oynadığı iki maçda çok önemli hatalar yaptı . Artık yedek kalabilir .seneye Vida ve Mitroviç oynar , oynamalı .
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 7
Yorum
sdf sdf hep oyalama taktiği daha öncede ne sözler vermiştin artık taraftar değişiklik istiyor neden anlamıyorsun
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